У Кам’янці-Подільському за замах на вбивство трьох осіб до 8 років ув’язнення засуджено 18-річного молодика
Нагадаємо, події мали місце 9 січня 2020 року близько 12:00 години в приватному будинку в середмісті Кам’янця-Подільського. Жертвами нападника стали рідна бабуся засудженого, тітка та її зять.
Медиків і поліцейських викликали сусіди потерпілих, які почули з домогосподарства крики і звуки сутички.
Оперативно прибувши на місце події, правоохоронці знайшли в будинку трьох людей з численними порізами на обличчі та шиї. Як з’ясувалось, тілесні ушкодження потерпілим наніс тоді ще 17-річний родич.
Затримали зловмисника буквально за декілька хвилин на одній із сусідніх вулиць. Увесь одяг молодика був закривавлений. У нього також вилучили знаряддя злочину — розкладний ніж зі слідами крові.
Нещодавно Кам’янець-Подільський міськрайонний суд закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав юнака винним у вчиненні замаху на умисне вбивство трьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) та засудив його до 8 років ув’язнення.
Сектор комунікації поліції Хмельницької областіTweet