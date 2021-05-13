У Каневі чоловік та жінка намагалися вбити водія таксі

25-річна дівчина та 31-річний чоловік намагалися вбити водія таксі. Потерпілого відправили до місцевої лікарні, а нападників затримали.

11 травня близько 17:00 години до поліції міста Канів звернувся місцевий житель, який повідомив про напад на нього. Таксист розказав, що на автовокзалі до нього в авто сіли пасажири та попросили підвезти до села Степанці.

Потім, вони зупинялися біля магазину аби придбати пляшку горілки та цигарок. Вже за містом, на прохання пасажирів, вони змінили напрямок аби заїхати справити нужду.

Тоді, на узбіччі дороги дівчина, яка сиділа позаду водія, накинула на його шию ремінь від сумки та почала душити, а чоловік завдавав ударів кулаком в обличчя та пляшкою по голові потерпілого.

Керманич відбивався й відчинивши двері, спробував вибратись із салону.

В цей момент, до його авто під’їхав інший транспортний засіб, який зупинився й з автомобіля вийшов чоловік.

Помітивши стороннього, нападники втекли в лісову смугу, а таксист з очевидцем одразу викликали правоохоронців.

Оперативники Черкаського районного управління поліції майже відразу вийшли на слід зловмисників. Ними виявилися 25-річна мешканка села Бобриця та 31-річний житель села Майданівка, на Черкащині.

Також поліцейські з’ясували, що до того, як чоловік та жінка скоїли напад на таксиста, у Каневі на вулиці Шевченка вони нанесли тілесні ушкодження та пограбували канівчанина, забравши у нього пакет із продуктами.

Правопорушників затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі, слідчі розслідують кримінальну справу за частиною ч. 3 ст. 15 п. 12 ч. 2, ст. 115 Кримінального кодексу України, «Замах на вбивство».

За процесуального керівництва Черкаської прокуратури затриманим вручено підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідство триває.

Поліція Черкаської області