У Кирилівці вбили сина відомого місцевого бізнесмена

Трагедія сталася 6 листопада в Кирилівці Запорізької області.

Про це повідомляє видання “РІА Мелітополь“.

Хлопця зарізали. За словами батька загиблого, на 26-річного Миколу Балабатько в закладі почав нападати п’яний виходець з Луганська, якому не сподобалося, що хлопець говорив українською.

Пізніше той “запросив” молодого чоловіка на вулицю, щоб вирішити питання силою. Микола не відмовився, так як був чемпіоном з джиу-джитсу і не сумнівався у своїх силах.

На вулиці хлопець отримав удар ножем прямо в серце і помер на місці. Правоохоронці, які прибули на місце, намагалися реанімувати його, але у них нічого не вийшло.

Зазначимо, молодий чоловік був єдиним сином відомого бізнесмена у Кирилівці Олега Балабатька. // Діло