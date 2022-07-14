У Києві чоловік до смерті побив товариша

Зловмисник завдав знайомому численних ударів по різних частинах тіла. Лікарі госпіталізували потерпілого до медичного закладу, де він помер. За умисне тяжке тілесне ушкодження фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції із повідомленням про побиття звернувся місцевий мешканець. Аби з’ясувати усі деталі інциденту на місце події прибула слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, співробітники карного розшуку провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили особу порушника й згодом його затримали:

«У ході досудового розслідування ми встановили, що під час спільного розпиття алкогольних напоїв між товаришами виник конфлікт. Далі один із них руками та ногами побив опонента.

Внаслідок чого потерпілого госпіталізували до медичного закладу, де його прооперували, однак на наступний день він помер. Затриманий – одесит, 1989 року народження, який наразі перебуває у статусі обвинуваченого та підозрюваного за скоєння розбійного нападу, пограбування та крадіжки».

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманому про підозру у скоєнні даного злочину. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва