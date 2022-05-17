У Києві чоловік під час застілля вбив сина

Чоловік наніс родичу удари ножем, від чого потерпілий помер. За умисне вбивство йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва від заявника надійшло повідомлення про те, що в квартирі на Проспекті Науки мешканець вбив власного сина. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, екіпаж патрульної поліції та медики.

Прибувши, патрульні виявили у квартирі господаря та тіло чоловіка з ножовими пораненнями. У подальшому слідчі з’ясували, що вночі батько та син розпивали алкогольні напої. Між ними стався словесний конфлікт, під час якого фігурант наніс потерпілому декілька ударів ножем. Від завданих ушкоджень 36-річний чоловік помер на місці.

Поліцейські затримали раніше не судимого киянина, 1963 року народження, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ймовірне знаряддя вчинення злочину – ніж, вилучили та направили на експертне дослідження.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Наразі слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру та готують клопотання про обрання порушнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва