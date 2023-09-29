Взято під варту підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки в Дніпровському районі столиці

За клопотанням Дніпровської окружної прокуратури м. Києва судом взято під варту 33-річного чоловіка, підозрюваного у жорстокому вбивстві місцевої жительки з корисливих мотивів.

Згідно з матеріалами слідства, 26 вересня 2023 року підозрюваний прийшов до своєї 34-річної співмешканки. Знаходячись у її квартирі, чоловік вирішив заволодіти її цінним майном. Вночі, коли жінка спала, зловмисник завдав їй удар ножем в область голови, який призвів до смерті потерпілої.

Вчинивши вбивство, чоловік викрав з квартири гроші, мобільні телефони та цінні речі. Після цього, зачинивши в іншій кімнаті 13-річну доньку вбитої, втік.

Зранку дівчинці вдалося вибратися з кімнати та покликати на допомогу.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України) та за клопотанням прокурора 29.09.2023 обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Київська міська прокуратура