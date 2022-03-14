У Києві чоловік побив та зарізав свою дружину

Під час сварки зловмисник спочатку побив жінку, а потім завдав їй численних ножових ударів. За скоєне киянину загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

До столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у своїй квартирі, яка розташована в будинку на вулиці Перова, він виявив мертвою власну дружину. Також чоловік сказав, що напередодні він побив дружину під час сімейної сварки. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група та бригада швидкої медичної допомоги.

На місці події поліцейські виявили потерпілу без ознак життя із чисельними забоями та ножовими пораненнями, а також її чоловіка-заявника, який перебував напідпитку.

Як розповів начальник слідчого відділу Дніпровського управління поліції Богдан Марченко, слідчо-оперативна група оглянула місце скоєння злочину та вилучила речові докази, які вказали на причетність заявника до вбивства власної дружини:

«Ми вилучили ймовірне знаряддя вбивства – кухонний ніж зі слідами бурого кольору, а також поспілкувалися із сусідами, які розповіли, що подружжя часто сварилося та зловживало алкоголем. 61-річного місцевого мешканця ми затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тіло загиблої та речові докази направлено на відповідні експертизи».

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

«За процесуального керівництва окружної прокуратури ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину та направили до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою», — додав Богдан Марченко.

Відділ комунікації поліції Києва