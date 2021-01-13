У Києві чоловіка затримали за підозрою у вбивстві колишньої дружини

Під час з’ясування стосунків зловмисник порізав канцелярським ножем шию жінки, внаслідок чого вона померла на місці події. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Вчора на спецлінію 102 від чоловіка надійшло повідомлення про те, що на сходовому майданчику біля квартири на вулиці Закревського він виявив доньку із ножовим пораненням. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативна група Головного та районного управлінь поліції, а також судово-медичний експерт.

За інформацією начальника слідчого відділення Деснянського управління поліції Ігоря Мордусенка, на місці правоохоронці опитали заявника та встановили, що до його доньки прийшов її колишній чоловік та попросив вийти у коридор, де завів розмову про відновлення стосунків:

«Почувши відмову, чоловік дістав із кишені канцелярський ніж та порізав ним шию жінці. Після цього він зателефонував батькові екс-дружини та повідомив про скоєне. На місці події ми виявили знаряддя вчинення злочину, яке відправили для проведення експертизи. 36-річного місцевого мешканця затримали у порядку статі 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Також слідчі готують клопотання до суду щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва