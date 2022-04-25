У Києві чоловіку повідомили про підозру за незаконне зберігання боєприпасів

Під час патрулювання поліцейські звернули увагу на підозрілу поведінку перехожого, а в ході перевірки виявили у нього в рюкзаку гранату та запал до неї. Тепер місцевому мешканцю загрожує до семи років в’язниці.

Співробітники полку поліції особливого призначення № 2 Головного управління Національної поліції у м. Києві під час патрулювання Дніпровського району помітили поблизу багатоповерхівки на вулиці Петра Вершигори підозрілого чоловіка, який, коли побачивши правоохоронців, різко змінив напрямок руху. Поліцейські наздогнали невідомого та зупинили для перевірки. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться граната. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби.

Правоохоронці вилучили та направили на відповідну експертизу гранату РГД-5 та запал до неї. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець міста Києва, 1986 року народження, який не міг пояснити походження боєприпасів.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання та носіння бойового припасу без передбаченого законом дозволу. За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва