У Києві чоловіку повідомлено про підозру у пограбуванні пенсіонерки

Жінка вийшла з магазину, у цей момент до неї підбіг невідомий та вирвав із рук сумку. Небайдужий громадянин наздогнав зловмисника та викликав поліцію. За цей вчинок фігуранту загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

До поліції Києва зателефонував чоловік із повідомленням про те, що на вулиці Великій Васильківській затримав грабіжника. Для документування події на адресу оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу.

За словами слідчої Голосіївського управління поліції Лілії Кордяк, першими на місце події прибули дільничні офіцери поліції, які подякували свідку за допомогу та тримали зловмисника до приїзду слідчих:

«Після проведення першочергових слідчих дій, опитування потерпілої та затриманого, перегляду відео з камер спостереження ми встановили, що жінка вийшла з магазину і до неї підбіг невідомий, вирвав сумку та хотів втекти. У цей момент перехожий, який став свідком злочину, не розгубився та наздогнав правопорушника».

Фігурантом виявився 47-річний уродженець Луганської області, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення крадіжки. Слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили сумку 83-річної потерпілої.

«Ми повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною першою статті 186 Кримінального кодексу України. Це – грабіж, тобто відкрите викрадення чужого майна. Також звернулися до районного суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За ці вчинки чоловіку загрожує покарання від двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян штрафу до чотирьох років позбавлення волі», — додала капітан поліції Лілія Кордяк.

Відділ комунікації поліції Києва