У Києві двох громадян викрили у виготовленні підроблених COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів

Правопорушники в Інтернеті рекламували послуги з виготовлення підробленої медичної документації без проходження лабораторних досліджень та вакцинації. Діяли фігуранти від імені відомої української клініки.

Протиправну діяльність пари співмешканців викрили працівники управління протидії кіберзлочинам Києва спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції та представниками Мінцифри. 24-річний чоловік та 22-річна жінка створили чат-бот у месенджері, де приймали замовлення на виготовлення підробленої медичної документації. Без проходження лабораторних досліджень громадянам пропонували виготовлення ПЛР-тестів із негативним результатом на COVID-19, а також міжнародні свідоцтва про вакцинацію. ПЛР-тести продавали по 600 гривень, а свідоцтво про вакцинацію коштували 1200 гривень.

У своїй діяльності правопорушники використовували підроблені печатки та логотип відомої української клініки. За попередніми підрахунками, пара встигла виготовити близько 200 підроблених медичних документів.

В оселі фігурантів та в їхній автівці правоохоронці провели обшуки із залученням полку поліції особливого призначення №1. За результатами вилучено ноутбук, мобільні телефони, банківські картки, а також бланки для ПЛР-тестів на коронавірус. В результаті огляду вилученої техніки, знайдено переписки про замовлення псевдосертифікатів та виявлено бланки для їхнього виготовлення.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Солом’янська окружна прокуратура Києва.

Департамент кіберполіції Національної поліції України