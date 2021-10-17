Після ексгумації тіла військовослужбовця виявилось, що його внутрішні органи зникли

Військовослужбовець і хірург Олег Бенца мав гостру форму панкреатиту.



Про це пише ТСН. З болями в животі військовий звернувся до лікарні, де працював сам, перш ніж пішов воювати на фронт. 38-річний Олег Бенца помер за дві доби після того, як прибув до закладу. Причину його смерті встановлюватимуть цілий рік.

“Фактори, які могли вплинути на розвиток ускладнення – відсутність реальної діагностики і патологічного стану, неадекватна діагностика, відсутність додаткових методів діагностики УЗД, неправильне тлумачення лабораторних досліджень” — це згодом, після смерті чоловіка, констатує Дмитро Дзюба, експерт клініко-експертної комісії МОЗ.

Аби знайти винних у смерті сина, Анна Бенца погодилась на ексгумацію тіла. Виявилось, що з тіла зникли внутрішні органи.

“Коли було проведено ексгумацію тіла, що до речі дуже рідкісний випадок, виявили, що відсутні в тілі саме ті органи, які і мали би бути досліджені патологоанатомом як одна з причин смерті особи”, — розповів Олег Мицик, адвокат потерпілої. // Діло