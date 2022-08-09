На Хмельничанині засуджено палкого прихильника «русского міра»

За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Хмельницького суд визнав винним 62-річного хмельничанина у здійсненні колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Місцевий житель з початку повномасштабного російського вторгнення систематично поширював через персональну сторінку в забороненій соціальній мережі «Однокласники» негативні статті відносно української влади та військовослужбовців Збройних сил України.

Своїми репостами він схвалював загарбницькі дії представників збройних формувань рф та органів влади держави-окупанта.

Вироком Хмельницького міськрайонного суду чоловіка засуджено та призначено покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування, на 10 років.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури