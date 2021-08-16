У Києві двох вандалів судитимуть за наругу над могилою українського вченого

Чоловіки пошкодили пам’ятний бюст на могилі на Байковому кладовищі, аби його продати, але охоронці цвинтаря помітили незаконні дії та викликали поліцейських. За свої вчинки фігурантам загрожує наступні сім років провести за ґратами.

Подія сталася у червні поточного року. Тоді працівники Байкового кладовища побачили чоловіків, які демонтували бюст на могилі. Одному зі зловмисників вдалося втекти від охоронців, іншого затримали та викликали правоохоронців. Поки слідчі Голосіївського управління поліції документували факт наруги над могилою, дільничні офіцери поліції розшукали втікача-правопорушника.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, 33- та 39-річні зловмисники раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Бюст українського вченого, який намагалися поцупити чоловіки, зроблений з латуні, що й привернуло увагу зловмисників, які хотіли його продати.

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили чоловікам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Правоохоронці скерували обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження до районного суду для обрання рішення. Зловмисники перебувають під вартою, де чекатимуть на розгляд справи у суді. Чоловікам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва