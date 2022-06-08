У Києві голову ОСББ затримано на хабарі у 45 тис. доларів

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Оболонського управління поліції та УСР у м. Києві ДСР Національної поліції України під час отримання неправомірної вигоди затримано голову правління одного із столичних ОСББ (ч. 4 ст. 368-3 КК України).

Згідно із матеріалами досудового розслідування, голова правління ОСББ починаючи з минулого року вимагав від представника суб’єктів господарювання 60 тисяч доларів США за підключення електро- та водопостачання до чотирьох приміщень, що знаходяться на території Святошинського району столиці.

7 червня 2022 року у ході контролю за вчиненням злочину посадовця затримано на «гарячому» під час одержання неправомірної вигоди у сумі 45 тисяч доларів США.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідство у кримінальному провадженні триває. В офісі ОСББ проведено обшук.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура