У Києві групу осіб затримали за вимагання 700 тисяч гривень

Такою була сума неіснуючого боргу. Затримали зловмисників у Дніпровському районі під час одержання частини грошей.

До поліцейських по допомогу звернувся місцевий мешканець: двоє невідомих вимагають від нього повернення 700 тисяч гривень «боргу». Процес вимагання супроводжувався погрозами фізичної розправи. Під час однієї із зустрічей зловмисники побили потерпілого, аби той зрозумів серйозність їх погроз. У зв’язку з тим, що у чоловіка не було всієї суми, фігуранти погодилися отримувати кошти частинами.

Розуміючи, що чоловіки не залишать його у спокої, та побоюючись за своє життя, він звернувся до правоохоронних органів.

Спільним зусиллями оперативників управління стратегічних розслідувань у м. Києві, слідчих слідчого управління поліції Києва за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури вдалося не лише встановити зловмисників, задокументувати кожен крок, але й провести заходи для їх затримання.

Учора, 3 листопада, правоохоронці за участі спецпризначенців роти особливого призначення та співробітників патрульної поліції затримали двох громадян у Дніпровському районі столиці. Це мешканці Києва 37-ми та 53-х років. Вони отримали від потерпілого 270 тисяч гривень.

Чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, та обрання запобіжних заходів.

За скоєне затриманим може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України