Суд продовжив цілодобовий домашній арешт скандального нардепа Тищенка

19 серпня Печерський районний суд Києва продовжив Миколі Тищенку запобіжний захід — цілодобовий арешт до 23 вересня.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Микола Тищенко має повідомляти про зміну проживання, утриматись від спілкування з особами визначених судом, залишити закордонний паспорт та носити електронний засіб контролю. Тищенка підозрюють у незаконному позбавлення волі колишнього військовослужбовця підрозділу Kraken у Дніпрі.

Під час засідання, 19 серпня, прокурори обгрунтували продовження запобіжного заходу наступними ризиками:

Переховування від досудового розслідування та суду.

За словами прокурорів, Тищенко може ухилятись, оскільки після вчення правопорушення він не повідомив правоохоронні органи та залишив місце інциденту. Також прокурори значили, що Микола Тищенко, як депутат, має авторитет та зв’язки з правоохоронними структурами.

Ризик знищити, приховати або спотворити докази.

Прокурори зазначили, що нині досудове розслідування триває, зокрема продовжується збір доказів. А також встановлення інших учасників, які можуть володіти документами.

Підозрюваний може впливати на свідків, потерпілого, та інших підозрюваних.

На думку прокурорів, нардеп може схилити потерпілого до відмови. А також самостійно або через інших осіб може впливати на свідків.

Водночас сторона захисту наголошувала на тому, щоб запобіжний захід Тищенку не продовжували, аби він зміг здійснювати свої депутатські обов’язки.

На що прокурори Офісу генпрокурора зазначили, що 20 червня, замість того, щоб брати участь у пленарному засіданні, підозрюваний нардеп Тищенко поїхав у Дніпро проводити з національною поліцією обшуки, щоб боротись із кол центрами. Хоча, Тимчасова слідча комісія (ТСК) вже пів року, як не існувала, її повноваження були припинені.

Адвокати Тищенка зазначили, що підозра нардепу є необгрунтованою.

“На відео мій підзахисний показує належну поведінку до потерпілого, а потерпілий поводить себе не дуже адекватно і провокує. Мій підзахисний звертався ввічливо та коректно. Чому орган досудового розслідування це ігнорує я не знаю. З моменту повідомлення про підозру належних доказів не здобуто, а ризики є абсурдними і не підтверджуються”, — заявив один з захисників.

Сам Микола Тищенко назвав звинувачення проти нього політично сфальсифікованими.