У Києві іноземця затримали за підозрою у збуті кокаїну

За цінами «чорного» ринку, вартість вилучених наркотиків становить близько 2,5 мільйонів гривень. Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході реалізації оперативної інформації працівники відділу протидії груповій злочинності УКР ГУНП у місті Києві спільно з працівниками Святошинського управління поліції та патрульними поліцейськими зупинили автомобіль з іноземними номерами. Під час проведення огляду в салоні поліцейські виявили та вилучили пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на кокаїн. Вилучене направили на проведення експертного дослідження.

Також у ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що 48-річний громадянин іншої держави віз до столиці 300 грамів кокаїну з метою подальшого збуту. За цінами «чорного» ринку, вартість вилучених наркотиків становить близько 2 500 000 гривень. Чоловіка затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва