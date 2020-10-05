Из Одессы в Европу пытались вывезти белорусские сигареты на ₴80 млн.

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В Одесском морском торговом порту разоблачили контрабанду сигарет белорусского производства на более чем 80 млн гривен, которую планировали переместить в страны Европы.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Из Одессы в Европу пытались вывезти белорусских сигарет на более 80 млн гривен

«На днях очередную масштабную международную сделку прекратили в Одесской области. Как результат — задержано табачных изделий белорусского производства на более чем 80 млн гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Одесском морском торговом порту межведомственная группа на основании постановления суда проверила 4 контейнера. В них находилось более 4500 ящиков сигарет, а это более 2,28 миллиона пачек. Их планировали переместить морем в страны Европы с нарушением норм действующего международного законодательства. Согласно сопроводительным документам, сигареты перевозились транзитом из Беларуси.

Сумма оценки изъятых представителями Государственной фискальной службы табачных изделий превышает 80 млн гривен. Продолжаются следственные действия.

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