У Києві іноземцю повідомили про підозру в пограбування квартири місцевих мешканців

Чоловік проник до оселі через вікно та поцупив цінні речі власників, однак під час втечі його дії помітив син господарів, який почав кликати на допомогу. Протягом кількох годин правопорушника розшукали та затримали співробітники карного розшуку. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Солом’янського управління поліції від 73–річної місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що на вулиці Генерала Тупікова невідомий чоловік пограбував її квартиру. Для встановлення усіх обставин події на місце негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та оперативники сектору розкриття злочинів проти власності.

Прибувши за вказаною адресою працівники поліції з’ясували, що шляхом віджиму вікна зловмисник потрапив до помешкання, викрав жіночі прикраси, годинник, десять тисяч гривень й інші речі власників та намагався втекти. Однак його дії помітив син власниці квартири, який негайно викликав поліцію.

Чоловік встиг запам’ятати прикмети правопорушника та надав їх співробітникам карного розшуку.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали ймовірного грабіжника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушник – уродженець іншої держави, 1987 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчим Солом’янського управління поліції повідомлено фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. За свої дії чоловік може вісім років провести за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва