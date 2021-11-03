У Києві кур’єр у перший день роботи продав службовий мопед

Тепер йому загрожує до 8 років тюрми.

Про це повідомила поліція Києва.

Про інцидент правоохоронцям повідомив працівник служби доставки. Щоб затримати зловмисника, поліцейські використали відеозаписи з камер системи «Безпечне місто» та встановили маршрут мопеда.

Зрештою порушника вдалося затримати. Ним виявився 21-річний киянин, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Правоохоронці з’ясували, що стажист продав мопед невідомому, а отримані гроші витратив на власні потреби.

Зрештою поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу — незаконне заволодіння транспортним засобом.

Зловмиснику вже повідомили про підозру. Йому загрожує від 5 до 8 років тюрми з можливою конфіскацією майна. // Діло