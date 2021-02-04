У Києві на хабарі затримано державного виконавця

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 9 на одержанні неправомірної вигоди затримано державного виконавця (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, старший державний виконавець одного із районних відділів державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції вимагав у громадянина грошові кошти за сприяння у закритті виконавчого провадження.

Свої послуги держвиконавець оцінив у 1 тис. доларів США.

04 лютого 2021 року державного виконавця затримано у робочому кабінеті на «гарячому» після одержання ним неправомірної вигоди.

Наразі службовцю готується повідомлення про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття правопорушення здійснювалися прокурорами спільно зі працівниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура