Від 10 до 12 тисяч доларів за виїзд чоловіків за кордон – судитимуть двох адвокатів, лікаря та їх спільників

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно 5 учасників організованої групи за фактами незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України на підставі підроблених документів (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, група осіб, до складу якої входило 2 адвокати, лікар – психіатр та ще 2 учасника, за грошову винагороду розробили та впровадили механізм виготовлення та збуту підроблених лікарських документів, за допомогою яких чоловіки призовного віку могли безперешкодно перетинати державний кордон України в умовах воєнного стану.

Вартість «послуги» з виготовлення відповідної довідки військово-лікарської комісії складала від 10 до 12 тис. доларів США.

У такий спосіб учасники організованої групи переправили через державний кордон України трьох чоловіків.

Обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Викриття правопорушення здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими ГУНП у м. Києві за матеріалами та у взаємодії з управлінням міграційної поліції ГУНП у м. Києві та ДКІБ СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура