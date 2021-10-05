За фальсифікацію результатів місцевих виборів засуджено голову ДВК на Луганщині

За підтримання публічного обвинувачення Луганською обласною прокуратурою ухвалено обвинувальний вирок голові дільничної виборчої комісії на місцевих виборах за фактами включення до виборчої документації завідомо недостовірних відомостей та пошкодження протоколів про підрахунок голосів (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 158-3, ч. 3 ст. 158-3 КК України).

У ході слідства та судового розгляду встановлено, що у 2020 році під час проведення виборів селищного голови в одній з тергромад Старобільського району голова ДВК спільно з секретарем підробили протоколи про підрахунок голосів. Вони внесли недостовірні відомості про отримання одним з кандидатів більше голосів, ніж фактично було віддано. У такий спосіб вказані особи безпідставно зменшили кількість голосів виборців за інших кандидатів.

Факт підроблення виборчої документації про результати голосування на дільниці виявлено під час прийняття протоколів територіальною виборчою комісією. У цей час з метою приховування вчинення злочину голова комісії розірвала передані протоколи про підрахунок голосів виборців, вибігла з будівлі та винесла з собою пошкоджені протоколи.

У судовому засіданні засуджена повністю визнала свою винуватість у вчиненні інкримінованих їй злочинів, підтвердила встановлені у ході досудового розслідування протиправні дії, у вчиненому розкаялася.

Марківським районним судом Луганської області затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між обвинуваченою та прокурором обласної прокуратури.

30 вересня 2021 року за результатами судового розгляду голові ДВК призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з призначенням однорічного іспитового строку, із позбавленням права обіймати будь-які посади у виборчих комісіях на 5 років.

Вирок суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

Обвинувальний акт стосовно секретаря ДВК на даний час розглядається судом.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури