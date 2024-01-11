У привласненні майже ₴500 тис. бюджетних коштів під час реконструкції дошкільного закладу підозрюють ексдиректора будпідприємства Миколаєва

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому керівнику товариства з обмеженою відповідальністю у привласненні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах (ч.4 ст.191 КК Україна).

За даними слідства, наприкінці 2021 року один із департаментів Миколаївської міської ради уклав договір із будівельним підприємством на реконструкцію з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу. Директор підрядного підприємства, маючи умисел на привласнення бюджетних коштів, склав та підписав акти виконаних підрядних робіт, в яких містились неправдиві відомості про обсяг виконаних робіт, які насправді не були виконані.

Згідно з висновком експертизи, внаслідок протиправних дій ексдиректора міському бюджету було завдано збитків на загальну суму майже 500 тисяч гривень.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП в Миколаївській області, оперативний супровід – СБУ в області.

За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура