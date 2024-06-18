У Львові двоє братів створювали для продажу фішингові сайти

Зловмисників, львів’ян віком 34 і 36 років, викрили оперативники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно зі слідчими відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, підозрювані для продажу створювали в мережі Інтернет фішингові сайти та шкідливе програмне забезпечення, що призначене для несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та яке давало доступ до персональних даних громадян.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361–1 (Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваним – позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області