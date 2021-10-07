У Києві на одержанні $2 тис. хабара затримано посадовця КМДА

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва на одержанні неправомірної вигоди затримано начальника управління Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва КМДА (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, посадовець КМДА висловив вимогу громадянину щодо надання неправомірної вигоди за невжиття відповідних заходів реагування на порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, можливо допущених при проведенні реконструкції нежитлового приміщення по вул. Крутий узвіз у Києві.

07.10.2021 посадовця затримали одразу після одержання 2000 доларів США неправомірної вигоди.

За місцем роботи затриманого триває обшук.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

У межах слідства встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до вказаного корупційного злочину.

Заходи з викриття проводилися прокурорами спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження ГВ БКОЗ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура