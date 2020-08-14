У Києві оголошено про підозру чоловіку, який до смерті побив знайомого

Товариши разом відпочивали біля озера, де між ними виник конфлікт. Сварка переросла у бійку, у ході якої один із учасників отримав смертельні поранення. За скоєне зловмиснику загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

На спецлінію 102 зателефонував рибалка, який біля озера на вулиці Полярній виявив чоловіка без ознак життя. За вказаною адресою одразу виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.

На місці правоохоронці виявили невідомого з численними гематомами на обличчі та тілі. У результаті першочергових оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили, що до події причетний 40-річний мешканець столиці, раніше судимий за крадіжки та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин та заволодінням транспортними засобами.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейським він зізнався, що вживав алкогольні напої зі знайомим та між ними виник конфлікт. Під час з’ясування відносин він бив опонента палицею, у результаті чого той від отриманих травм помер.

Фігуранту оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Києва