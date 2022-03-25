У Києві озброєна група планувала скоєння злочинів під виглядом Тероборони

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури м. Києва викрито двох учасників злочинної групи, які заволоділи вогнепальною зброєю, виданою ТрО на інших осіб, та планували використати її в протиправних цілях.

У п’ятницю, 25 березня 2022 року, за адресами проживання учасників групи проведено обшуки, у ході яких вилучено автоматичну зброю, понад 300 бойових набоїв та два пристрої для відстрілу гумових куль (один з яких незаконно перероблений зі стартового пістолету).

Згідно з матеріалами слідства, учасники групи планували вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів з використанням даної зброї.

Вказаним особам готується повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.

Викриття злочинної діяльності проводилося прокурорами спільно з співробітниками СВ Деснянського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводження співробітників Головного управління з протидії системним загрозам управління державою ДЗНД СБ України.

Київська міська прокуратура