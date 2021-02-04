У Києві патрульні «гарячим слідом» затримали ймовірного вбивцю

Сьогодні патрульні отримали виклик з приводу тілесних ушкоджень. Заявниця повідомила, що в одному з приватних будинків у Голосіївському районі чоловік вдарив ножем її знайому, після чого та замкнулася в кімнаті. Чи жива жінка — невідомо.

Вже через декілька хвилин на місце приїхав автопатруль. Інспектори помітили чоловіка, який намагався піти з місця та затримали його.

Один з напарників залишився з громадянином, а інший побіг на допомогу потерпілій. У кімнаті він побачив жінку з чисельними пораненнями, пульс був відсутній.

Водночас на місце прибула бригада медиків. Понад годину вони намагалися реанімувати потерпілу, але марно.

Інші мешканці будинку прямо вказали на затриманого та повідомили, що перед подією чули звуки сварки.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції для з’ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманого. // Вартові еспресо