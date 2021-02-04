У Києві патрульні «гарячим слідом» затримали ймовірного вбивцю

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Сьогодні патрульні отримали виклик з приводу тілесних ушкоджень. Заявниця повідомила, що в одному з приватних будинків у Голосіївському районі чоловік вдарив ножем її знайому, після чого та замкнулася в кімнаті. Чи жива жінка — невідомо.

Вже через декілька хвилин на місце приїхав автопатруль. Інспектори помітили чоловіка, який намагався піти з місця та затримали його.

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Один з напарників залишився з громадянином, а інший побіг на допомогу потерпілій. У кімнаті він побачив жінку з чисельними пораненнями, пульс був відсутній.

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Водночас на місце прибула бригада медиків. Понад годину вони намагалися реанімувати потерпілу, але марно.

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Інші мешканці будинку прямо вказали на затриманого та повідомили, що перед подією чули звуки сварки.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції для з’ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманого. // Вартові еспресо

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