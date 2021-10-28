У Львові іноземцю повідомили про підозру в розбійному нападі на студента

За скоєне підозрюваному загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, вирішується питання про обрання для нього запобіжного заходу — тримання під вартою.

Як встановили співробітники Львівського районного управління поліції №2, 23 жовтня близько 4.30 ранку на вулиці Академіка Сахарова у Львові підозрюваний, 49-річний іноземець, напав на 18-річного жителя Львова, студента. Зловмисник вдарив хлопця, а коли той впав, відібрав у нього мобільний телефон та втік. Зараз потерпілий перебуває у лікарні.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили іноземцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області