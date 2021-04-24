У Києві під час з’ясування стосунків зловмисник вдарив опонента ножем у живіт

Потерпілого госпіталізували до лікарні, наразі його життю нічого не загрожує. Правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

До столичної поліції на спецлінію 102 від місцевих мешканців надійшло повідомлення про те, що на проспекті Павла Тичини невідомий поранив чоловіка ножем. Для встановлення обставин на місце події негайно виїхали слідчо-оперативна, екіпаж патрульних поліцейських та бригада швидкої медичної допомоги.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці встановили, що між двома перехожими виник словесний конфлікт. Згодом один із чоловіків дістав ніж та вдарив ним опонента у живіт. Зловмисника затримали свідки та передали правоохоронцям. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу, де йому надали необхідну допомогу.

Раніше не судимого уродженця Закарпатської області, 1974 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході проведення огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили ніж, який направили на проведення експертного дослідження.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. На час досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва