У Києві почали полювання на незаконні ялинкові базари

У столиці почали демонтувати незаконні ялинкові базари – станом на 22 грудня вже прибрали 9 локацій.

Джерело: сайт КМДА

Пряма мова директора Департаменту міського благоустрою Тимура Ткаченка: «Не зважаючи на морозну сніжну погоду, демонтажні бригади звільняють газони і тротуари від незаконних ялинкових базарів. Учора вже демонтували дев’ять локацій у п’яти районах столиці, де без дозволів продавались новорічні дерева. Контроль за розміщенням ярмарків триватиме й надалі».

Деталі: Чиновник нагадав, що з 15 грудня в Києві відкрились офіційні ярмарки з продажу ялинок. Водночас інспекція благоустрою вже виявила близько 20 локацій, розміщених без дозвільних документів.

За словами Ткаченка, перевірку проходять й офіційні точки продажу. Якщо на таких локаціях виявлять порушення, то дозвільні документи можуть анулювати, а майданчик – перемістити.

У КМДА нагадали, що наразі у місті працює 187 локацій із продажу новорічних дерев. Ялинки, які на них продаються, чиповані або мають етикетку з інформацією про дерево. // Українська правда