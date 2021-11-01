У Києві поліцейські повідомили про підозру п’ятьом особам за підробку COVID-сертифікатів

За допомогою фальшивої медичної документації правопорушники намагались уникнути обов’язкової самоізоляції, однак під час перевірки їх зупинили співробітники прикордонної служби. Тепер за скоєне їм загрожує до двох років обмеження волі.

До співробітників Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на території аеропорту «Жуляни» у п’ятьох осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки, а саме – при скануванні QR-коду інформація про вакцинування громадян не відображалась.

Для з’ясування обставин на місце прибула слідчо-оперативна група.

Поліцейські з’ясували, що довідки, які пред’явили прикордонникам порушники насправді медичними установами не видавались. Зловмисники надали підроблені сертифікати про вакцинацію, хоча насправді не вакциновані. Таким чином вони мали на меті уникнути обов’язкової самоізоляції, повернувшись додому з подорожі. Фігуранти – раніше не судимі мешканці столиці та Київщини, 1967, 1986, 1990, 1991 та 2000 років народження.

Дізнавачем Солом’янського управління поліції за погодженням із окружною прокуратурою порушникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 та ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України — підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Києва