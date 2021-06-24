У Києві поліцейські затримали молодика за викрадення автівки

Під виглядом покупців зловмисник разом із товаришем оглядали транспортний засіб, після чого заштовхали власника в гараж та поїхали на його автомобілі за межі міста. Протягом двадцяти хвилин викрадачів затримали співробітники патрульної поліції, а слідчі розпочали досудове розслідування.

До столичної поліції від 24–річного місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що у гаражному кооперативі на вулиці Уманській двоє хлопців заштовхали його в гараж та викрали автівку. Оперативним черговим у місті Києві було введено спеціальну поліцейську операцію з розшуку викраденого транспортного засобу, а також направлено за вказаною адресою слідчо-оперативну групу для документування події.

Правоохоронцям потерпілий розповів, що напередодні виклав в інтернеті оголошення про продаж свого автомобіля. Через деякий час йому зателефонував невідомий, який разом із товаришем домовився з ним про зустріч для огляду автівки. Під час перевірки транспортного засобу «покупці» заштовхали заявника в гараж, після чого сіли в заведений автомобіль та поїхали.

У ході поліцейської операції працівники патрульної поліції помітили розшукуваний автомобіль за межами столиці на Житомирській трасі, зупинили його для перевірки та виявили у салоні автомобіля двох молодиків. Одного із них затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, це – 19-річний мешканець Київської області, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв. Його неповнолітній товариш — 16-річний киянин, наразі проходить у провадженні як свідок.

Слідчим Солом’янського управління поліції фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, а судом обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Олена Мошко