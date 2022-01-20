У Києві поліцейські затримали особу із санкційного списку РНБО

Нагадаємо: наприкінці травня цього року було введено в дію рішення РНБО про застосування спеціальних персональних санкцій до суб’єктів підвищеного злочинного впливу. До санкційного списку потрапив і 50-річний чоловік, який є громадянин РФ та має тісні зв’язки з кримінальними угрупованнями.

Як тільки-но поліцейським стало відомо про місце його перебування, правоохоронці спланували і провели заходи для затримання.

На виконання рішення РНБО та з метою унеможливлення поширення громадянином іншої країни злочинного впливу співробітники управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції спільно з міграційною службою вживають заходів для примусового повернення чоловіка до країни його походження. Крім того, йому буде заборонено в’їжджати на територію України.

Національна поліція України