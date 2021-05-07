У Києві поліцейський під час патрулювання поцупив у чоловіка сумку з грошима

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру поліцейському Святошинського районного відділу Управління поліції охорони в м. Києві за фактом відкритого викрадення чужого майна, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 3 ст. 186 КК України).

Згідно матеріалів кримінального провадження, вказаний правоохоронець, перебуваючи на добовому чергуванні у нічний час доби, здійснював патрулювання вулиць міста у складі екіпажу разом із двома співробітниками.

Повернувши на вул. Смілянську, правоохоронець помітив громадянина на електросамокаті, який не впоравшись з управлінням впав посеред дороги. При цьому у чоловіка під час падіння випала сумка з особистими речами, документами та значною сумою грошових коштів, зокрема 116 тис. грн, 2600 доларів США, більше 1000 Євро.

У момент коли двоє інших правоохоронців вийшли з автомобілю щоб допомогти потерпілому та викликати швидку, підозрюваний з метою особистого збагачення відкрито заволодів сумкою потерпілого, розпорядившись нею та її вмістом на власний розсуд.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Тривають першочергові слідчі дії, у тому числі, направлені на перевірку на причетність до вчинення вказаного злочину інших співробітників поліції.

Викриття злочину відбувалося спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого в місті Києві, при оперативному супроводженні КМУ ДВБ НП України

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура