У Києві поліція викрила осіб в організації «сітки» підкупу виборців

За голосування за певного кандидата у депутати громадянам пропонували 1000 гривень винагороди.

Поліцейські встановили, що до організації «сітки» підкупу виборців причетні кандидат в депутати від однієї із політичних сил та його помічник. За голос вони пропонували 1000 гривень: 500 гривень — до виборів і стільки ж після надання підтвердження про голосування за конкретного кандидата.

Сьогодні, 22 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили осіб під час отримання коштів для подальшого підкупу виборців. Крім цього, у зловмисників вилучили список із зазначенням громадян, які мають намір продати свої голоси за конкретного кандидата.

Вирішується питання про затримання зловмисників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі.

Наразі проводяться слідчі дії.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України