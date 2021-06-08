Повідомлено про підозру начальниці відділення пошти, яка заволоділа бюджетними коштами

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому начальнику одного з відділень «Укрпошти» у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем), ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації) та ч. 1 ст. 366 КК України (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

Слідством установлено, що протягом 2020 року, на той час начальник одного з відділень «Укрпошти» в м. Вінниці, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерної системи підприємства, внесла неправдиві відомості про виплату клієнту поштового відділення грошового переказу. Грошові кошти клієнту виплачені не були, жінка їх привласнила.

На цьому підозрювана не зупинилася та, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила заявку до центрального офісу на поповнення каси поштового відділення грошовими коштами на виплату пенсій клієнтам відділення. Після цього — отримала від кур’єра сумку із коштами, однак їх не оприбуткувала та не внесла у касу поштового відділення, а привласнила їх. Загалом підозрюваній вдалося заволоділа бюджетними коштами на загальну суму майже 133 тис. грн.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину у судовому порядку, жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури