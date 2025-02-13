Через службову недбалість посадовця з Херсонщини прострочено медикаменти на суму понад ₴1,4 млн.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру посадовцю Департаменту охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
За даними слідства, у період з березня по липень 2023 року він не забезпечив належний контроль за розподілом лікарських засобів, отриманих як гуманітарна допомога, серед медичних закладів області.
У результаті частина медикаментів, зокрема препарат для лікування цукрового діабету 2-го типу, зіпсувалася через закінчення терміну придатності, що спричинило збитки на понад 1,4 млн грн.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Херсонській області, оперативний супровід – УСБУ в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Херсонської обласної прокуратуриTweet