Через службову недбалість посадовця з Херсонщини прострочено медикаменти на суму понад ₴1,4 млн.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру посадовцю Департаменту охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у період з березня по липень 2023 року він не забезпечив належний контроль за розподілом лікарських засобів, отриманих як гуманітарна допомога, серед медичних закладів області.

У результаті частина медикаментів, зокрема препарат для лікування цукрового діабету 2-го типу, зіпсувалася через закінчення терміну придатності, що спричинило збитки на понад 1,4 млн грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Херсонській області, оперативний супровід – УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури