До 15 років ув’язнення загрожує 45-річному зловмиснику за зґвалтування 12-річної дівчинки
Мешканець Новгородки обвинувачується у зґвалтуванні 12-річної дитини. Наразі досудове розслідування у справі завершено, обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років) КК України.
Слідством встановлено, що чоловік вночі проник до кімнати дитини через вікно та погрозами змусив її піти до літньої кухні, де і вчинив відносно потерпілої дії сексуального характеру. Подія мала місце у серпні цього року у смт Новгородка.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Кропивницького районного управління поліції ГУНПУ в області за процесуального керівництва Знам’янської окружної прокуратури.
За скоєне чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.
Обвинувачений перебуватиме під вартою.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Кіровоградська обласна прокуратураTweet