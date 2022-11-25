До 15 років ув’язнення загрожує 45-річному зловмиснику за зґвалтування 12-річної дівчинки

Мешканець Новгородки обвинувачується у зґвалтуванні 12-річної дитини. Наразі досудове розслідування у справі завершено, обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років) КК України.

Слідством встановлено, що чоловік вночі проник до кімнати дитини через вікно та погрозами змусив її піти до літньої кухні, де і вчинив відносно потерпілої дії сексуального характеру. Подія мала місце у серпні цього року у смт Новгородка.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Кропивницького районного управління поліції ГУНПУ в області за процесуального керівництва Знам’янської окружної прокуратури.

За скоєне чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Обвинувачений перебуватиме під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура