Іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні ДТП, в якій загинуло дві дитини

В порядку міжнародного співробітництва за участі ювенальних прокурорів Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину Франції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох дітей (ч. 3 ст. 286 КК України).

За даними слідства, у липні 2020 року підозрюваний їхав разом із українкою та двома її доньками на відпочинок. На автотрасі Київ-Чоп чоловік порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з фурою.

Внаслідок зіткнення машину, якою він кермував, розірвало навпіл. Одна дівчинка загинула на місці, її сестра через деякий час померла у лікарні.

Після ДТП іноземця госпіталізували в українську лікарню, після чого направили лікуватись на батьківщину. Прокурори поїхали до Французької Республіки, де разом із місцевими правоохоронцями забезпечили вручення йому повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

Досудове слідство триває. Розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП у Львівській області.

Офіс Генпрокурора