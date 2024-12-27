Жителя Шепетівки судитимуть за вбивство знайомого

Слідчі Шепетівського районного управління поліції скерували обвинувальний акт до суду за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, подія відбулася 23 жовтня близько 22:00 години в м. Шепетівка. Під час застілля між чоловіками спалахнула суперечка, в ході якої 40-річний зловмисник схопив дерев’яну табуретку та почав бити нею потерпілого по голові й тулубу, аж поки та не розвалилась.

Від отриманих травм 54-річний шепетівчанин помер на місці.

До поліції подзвонили медики швидкої та повідомили про подію. За декілька хвилин слідчо-оперативна група у повному складі вже була на місці події. Після з’ясування усіх обставин, зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України.

Наразі слідчі Шепетівського райуправління поліції завершили досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та за процесуального керівництва прокуратури скерували обвинувальний акт до суду.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області