В Луцке руководитель отдела полиции вымогала взятку за возврат арестованного авто

Руководителя отдела полиции Луцка управления Нацполиции в Волынской области подозревают в мошенничестве и вымогательстве средств за влияние на следователя для возвращения арестованного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователь отдела полиции во время проведения осмотра места происшествия изъял автомобиль марки Volkswagen Bora, на который впоследствии был наложен арест.

В феврале текущего года, правоохранитель при личной встрече с потерпевшим по вопросам проведения следствия по его делу, установила, что гражданин хочет вернуть автомобиль и документы. Сотрудница полиции убедила потерпевшего в возможности «решения» указанного вопроса путем предоставления следователю 1,5 тыс. долларов за возвращение авто, из которых 300 долларов адвокату за якобы оформление документов.

В дальнейшем, сообщив владельцу автомобиля заведомо ложные сведения о факте общения со следователем по поводу возвращения транспортного средства, правоохранитель получила 500 долларов в качестве первой части взятки для следователя.

Впоследствии, владелец авто передал вторую часть средств в сумме 700 долларов. // 368.media