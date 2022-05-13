У Києві поліція затримала групу торговців зброєю

«Бізнесменів» викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно з колегами-правоохоронцями під час проведення заходів з виявлення осіб, причетних до незаконних операцій зі зброєю. Ними виявилися двоє мешканців Києва.

За даними правоохоронців, зловмисники налагодили продаж зброї, боєприпасів. Серед «асортименту» — набої різного калібру, гранати, пістолети, автомати. Так, вартість набоїв коливалася від 28 до 40 гривень в залежності від калібру, гранати – 50 доларів США, пістолети — 2000 доларів США, а ось автомати можна було придбати й за 1000 доларів США.

В межах кримінального провадження під час першого етапу спецоперації поліцейські задокументували факти продажу зброї. 12 травня провели другий етап спецоперації та затримали учасників угруповання під час збуту зброї у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Крім того, вилучили автомати, гранати, пістолети велику кількість набоїв різного калібру, холодну зброю, гроші.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі ТУ ДБР за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Наразі встановлюються особи, які також можуть бути причетні до протиправної діяльності.

За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами передбачена відповідальність у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Національна поліція України