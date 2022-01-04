У Києві повідомили про підозру двом грабіжникам

Зловмисники зайшли до хостелу та, скориставшись тим, що потерпілий спав, забрали у нього мобільний телефон, гроші та одяг. Завдяки оперативним діям поліцейських грабіжників затримано. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі у приміщенні хостелу на вулиці Жилянській пограбували чоловіка. На місце прибула слідчо-оперативна група для з’ясування усіх обставин події.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Олег Ромаскевич, у ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловіки забрали у потерпілого телефон, гроші, а потім і одяг:

«Зловмисники скористались тим, що потерпілий спав. Спочатку забрали мобільний телефон, 17 500 гривень, а потім і речі — зимову куртку, кофту та шапку. Один із порушників одягнув на себе викрадений одяг, а його спільник сховав інші речі в сумку. Крім того, вони хотіли поцупити й рюкзак, що знаходився біля ліжка, однак чоловік прокинувся та помітив їх дії. Далеко втекти їм завадили поліцейські, які швидко прибули на виклик та зупинили грабіжників».

Фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це — 31-річний житель Донецької області, раніше судимий за пограбування, який звільнився з місць позбавлення волі у грудні минулого року, та 35–річний уродженець міста Маріуполь.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманим про підозру у скоєнні злочину.

Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва