У Києві повідомили про підозру мародеру, який обікрав магазин мобільних аксесуарів

Зловмисник розбив скло та проник до приміщення, звідки поцупив стартові пакети та зарядні пристрої до ґаджетів. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції надійшло повідомлення від мешканців Шевченківського району, що на території автовокзалу біля магазинів ходить підозрілий чоловік. На місце оперативний черговий негайно скерував наряд правоохоронців.

Як розповів начальник відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Олег Ромаскевич, поліцейські вже за декілька хвилин прибули за вказаною адресою та затримали мародера:

«Ми встановили, що чоловік розбив рукою вікно та проник до магазину з продажу аксесуарів до мобільних телефонів. З приміщення зловмисник викрав стартові пакети та зарядні пристрої до ґаджетів. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий уродженець Донецької області, 1976 року народження, який у лютому цього року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння аналогічного злочину».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва