У Києві повідомлено про підозру водію, який смертельно травмував велосипедиста

На регульованому пішохідному переході водій автомобіля «Рено» здійснив наїзд на велосипедиста та пішохода. Від отриманих травм власник двоколісного транспорту помер у кареті «швидкої», а пішохід у важкому стані госпіталізований у лікарню. Водію вантажівки загрожує до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про автопригоду з потерпілими на проспекті Академіка Палладіна, що у Святошинському районі столиці. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку поліції та карета швидкої медичної допомоги.

Попередньо встановлено, що водій вантажного автомобіля «Рено Мастер», проїхав на заборонений червоний сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішохода та велосипедиста, які перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переході. У результаті власник двоколісного транспортного засобу від отриманих травм помер у кареті швидкої медичної допомоги, а пішохода у тяжкому стані госпіталізували у лікарню.

Правоохоронці затримали 24-річного автовласника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим управлінням столичного главку поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Слідчі за погодженням з Київською міською прокуратурою повідомили водію про підозру та подали клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини та причини цієї смертельної автопригоди.

Відділ комунікації поліції Києва