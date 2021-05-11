У Києві працівник СТО угнав і розбив «Lexus» клієнта

Чоловік напідпитку сів за кермо іномарки, яку власник залишив для ремонту, але не впорався з керуванням та потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Відтепер фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на узбіччі вулиці Харченка автомобіль «Lexus» в’їхав в електроопору. Для встановлення обставин правопорушення на місце події виїхали слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що до події причетний працівник станції технічного обслуговування. У стані алкогольного сп’яніння він взяв автівку, яку власник залишив для ремонту, та поїхав. Проте не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп.

23-річного місцевого жителя правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Дарницького управління поліції повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Судом вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва