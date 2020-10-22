У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який намагався підкупити слідчого

Аби забрати вилучений автомобіль сина, зловмисник запропонував співробітнику поліції 15 тисяч гривень. У результаті йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Співробітниками Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та за процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва задокументовано чоловіка, який пропонував старшому слідчому Святошинського управління поліції неправомірну вигоду в сумі 15 тисяч гривень.

На початку вересня цього року старшим слідчим Святошинського управління поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. В ході проведення досудового розслідування слідчий вилучив автомобіль «Ленд Ровер» в якості речового доказу у кримінальному провадженні.

Напередодні до правоохоронця звернувся батько одного із фігурантів та вимагав повернути автомобіль. Після того, як слідчий йому відмовив, посилаючись на чинне законодавство, зловмисник вирішив запропонувати йому хабар, аби той «пришвидшив процедуру». Чоловіка затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України у момент, коли він намагався передати правоохоронцю неправомірну вигоду.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 105 тисяч гривень. Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва